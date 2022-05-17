العواصف الترابية في العراق .. وداع على أمل العودة

2022/05/17 | 12:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت هيئة الانواء الجوية ،اليوم الثلاثاء، انتهاء موجة الاتربة يوم غد وتجددها بدءاً من يوم الجمعة المقبل.

وذكرت الهيئة، أن “طقس البلاد ليوم غد الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية من البلاد”.

وأضافت أن “طقس يوم الخميس سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، فيما سترتفع درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية من البلاد”.

وبينت، أن “طقس يوم الجمعة سيحمل معه موجةً جديدةً من الغبار والأتربة ، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع أنحاء البلاد”.

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