لجنة الخدمات والاعمار النيابية تختار رئيسها ونائبيه

2022/05/17 | 12:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداكدت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، ان لجنة الخدمات والاعمار النيابية اختارت رئيس السن ونائبيه.وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "لجنة الخدمات والاعمار النيابية اختارت:

محمه خليل قاسم رئيسا للجنة باقر كاظم ناصر الساعدي نائبا اولاً عدنان برهان محمود نائباً ثانياً".

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