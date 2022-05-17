لجنة النزاهة تختار رئيساً للسن للجنة ونائبيه

2022/05/17 | 12:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اختارت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الثلاثاء، رئيساً للجنة نائبيه.

وقالت الدائرة الاعلامية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "لجنة النزاهة اختارت ناهدة الدايني رئيساً للسن للجنة".

واضافت ان " النائب عالية نصيف ستكون نائباً اولا للجنة، و هريم كمال خورشيد نائبا ثانيا".

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