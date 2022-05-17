2022/05/17 | 12:40 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أسباب الإصابة بترقق العظم وسبل الوقاية مع د. نتالي خوري أخصائية أمراض الروماتيزم) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أسباب الإصابة بترقق العظم وسبل الوقاية مع د. نتالي خوري أخصائية أمراض الروماتيزم) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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