رئيس شبكة الإعلام العراقي يهنئ صحيفة (الصباح) بذكرى تأسيسها

2022/05/17 | 12:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعهنأ رئيس شبكة الإعلام العراقي الدكتور نبيل جاسم، صحيفة (الصباح) بذكرى تأسيسها.وقال رئيس الشبكة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): " الى الزملاء في صحيفة (الصباح) الغراء، ها نحن نحتفل بالذكرى التاسعة عشرة لانطلاق صحيفتنا الغراء وفي هذه المناسبة أتقدم إليكم بخالص التهاني ،وأنتم تتمون العقد الثاني من العطاء خدمة للموضوعية والحياد، لاسيما أن الصحيفة اليوم تكتسب المزيد من الثناء والإعجاب من قبل الجمهور الكريم، وهنا أدعوكم لمضاعفة الجهد خدمة للكلمة الحرة سعياً لتأسيس صحافة وطنية تحمل همّ المواطن والوطن".

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