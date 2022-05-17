الغيابات تقصم ظهر الصقور قبل قمة القيثارة

2022/05/17 | 13:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يعاني فريق القوة الجوية، من غياب 6 لاعبين عن صفوفه في مواجهة الشرطة ضمن الدوري الممتاز بكرة القدم.ويتواجه الفريقان على ملعب الشعب الدولي مساء اليوم في لقاء مؤجل من الجولة 27 من المسابقة.وقال مدير إعلام القوة الجوية علاء محمد لـ”ايرث نيوز” إن “فريق القوة الجوية يعاني من غياب 6 لاعبين عن […]

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