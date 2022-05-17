مصرف الرشيد يقرر تخفيض الحد الادنى للتقديم على بطاقة كريدت كارد الى (750) الف دينار للموظفين

2022/05/17 | 13:07 - المصدر: وكالة خبر

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اصدر مصرف الرشيد تعليماته المتضمنة تخفيض السقف اللازم للتقديم على بطاقة (كريدت كارد) حيث خفض الحد الادنى للراتب لاغراض التقديم الى (750) الف دينار للموظفين فقط بدلا من (1000000) مليون دينار والتي تمنحك فرصة الحصول على (٣) اضعاف الراتب يبقى دوار في بطاقتك.

واوضح المكتب الاعلامي في بيان له :ان الية الحصول على البطاقة الكترونيا وتمنح لحاملي بطاقة نخيل ولا يمنع ان تكون حاصل على سلفة سابقة .

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