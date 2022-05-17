لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية تختار رئيسها ونائبيه

2022/05/17 | 13:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس السيد حاكم الزاملي لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية تختار رئيساً للسن ونائبيه

علي يوسف الموسوي رئيس السن محمد نوري عبد ربه نائب اولاًموفق حسين نائب ثانياً

مجلس النواب - الدائرة الإعلامية

بغداد اليوم

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