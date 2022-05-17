2022/05/17 | 13:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nwyapaIGTD4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحرس الثوري يقتحم ارض العراق بشكل مرعب و مفاجئ!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الحرس الثوري يقتحم ارض العراق بشكل مرعب و مفاجئ!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).