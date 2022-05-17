2022/05/17 | 13:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهاد واصابة عدد من المواطنين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعدام لارهابيين لتفجيرهم سيارة مفخخة في الموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعدام لارهابيين لتفجيرهم سيارة مفخخة في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).