لجنة نيابية تناقش قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني استعداد للقراءة الثانية

2022/05/17 | 13:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ناقشت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.وقال مصدر نيابي لوكالة ايرث نيوز، ان “النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي اجتمع باللجنة القانونية النيابية”.وأضاف المصدر ان “ألاجتماع جاء لمناقشة قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني استعداد للقراءة الثانية خلال الأيام المقبلة”.للاشتراك في تطبيق ايرث نيوز […]

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