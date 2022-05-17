الحشد الشعبي ينشر دوريات امنية في تلال خانقين لملاحقة الارهابيين

2022/05/17 | 13:28 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سيرت قوات الحشد الشعبي دوريات راجلة لملاحقة فلول “داعش” الإجرامي في تلال خانقين بمحافظة ديالى.

وذكر بيان للحشد الشعبي أن “قوة من اللواء 20 بالحشد الشعبي نشرت دوريات راجلة لملاحقة الإرهابيين في تلال خانقين شمال شرق بعقوبة .

وأضاف البيان، أن “هذا الانتشار في تلال خانقين يأتي ضمن الخطة الأمنية المرسومة لملاحقة الارهابيين ورصد تحركاتهم بالمناطق”.

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