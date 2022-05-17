استعداداً للقراءة الثانية.. اجتماع برلماني لمناقشة قانون “تجريم التطبيع”

2022/05/17 | 13:28 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمعت اللجنة القانونية البرلمانية اليوم برئاسة النائب الاول لمجلس النواب حاكم الزاملي لمناقشة مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وسيعرض مقترح القانون للقراءة الثانية في جلسة مجلس النواب المؤمل انعقادها غدا الاربعاء.

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