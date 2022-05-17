ليونيل ميسي يتصدر قائمة فوربس للرياضيين الأعلى أجرا لعام 2022

2022/05/17 | 13:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدّر نجم باريس سان جيرمان ليونيل ميسي، قائمة "Forbes" للرياضيين الأعلى أجراً في العالم لعام 2022، حيث بلغت أرباحه الإجمالية قبل خصم الضرائب 130 مليون دولار سنوياً.

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