عاصفة ترابية تسبب

2022/05/17 | 13:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتعرض مناطق مختلفة من السعودية الثلاثاء، لعاصفة ترابية أدت إلى "ِشبه انعدام" في الرؤية وبطء حركة السير.

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