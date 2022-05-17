فاوست - جوته - محمد زكريا توفيق

2022/05/17 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق من هو جوته؟ولد يوهان فولفجانج فون جوته في فرانكفورت بألمانيا لعائلة ثرية.



بسبب ثراء عائلته ووضعها الاجتماعي، كان جوته يتمتع بحياة مريحة وتعليم جيد، سمح له بدراسة جميع الموضوعات السائدة في ذلك الوقت، والتخصص في اللغات والأدب.



التحق جوته بجامعة ليبزج حيث درس القانون، بالرغم من أنه تركها لكي يكمل دراسته في ستراسبورغ.



وجوده في ستراسبورغ، سمح لموهبته الأدبية والفلسفية بالازدهار.



فلقد حق ......





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