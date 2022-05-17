على مدارج الدبلوماسية الروحية تمدد إسرائيل حدودها بين النيل والفرات-2 - سعيد مضيه

2022/05/17 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_مضيه من هم مهندسو المشترك الإبراهيمي؟مسار إبراهيم هو المشروع الأول القائم مع بداية الألفية عبّر عن رحلة إبراهيم ، كما تصورتها جامعة هارفارد.



يستغرب المرء كيف تشيد إحدى أعرق جامعات العالم وطليعتها في المجال العلمي على فرضيات أشبه بكثبان متحركة، لم تبت فيها التنقيبات العلمية.



وكما يتبين فإن الساسة هم الموجهون للأبحاث الأكاديمية، كما تأكد للدكتور ألان بو في كندا.



فحين تتماثل الحدود الجغرافية ومسا ......





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