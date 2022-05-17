شاهد بالفيديو.. هل استفاد الشاب العراقي من شارع المتنبي بشكل ثقافي أم سياحي؟

2022/05/17 | 13:35 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RMZOWWB2kKA

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