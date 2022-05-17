سياسي كردي: الحكومة لن تتشكل دون التوافق

2022/05/17 | 13:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ السليمانية… أكد السياسي الكردي لطيف الشيخ، الثلاثاء، أنه بدون التوافق بين مختلف القوى السياسية لن يتم تشكيل حكومة جديدة إطلاقا.وقال الشيخ في حديث لوكالة /المعلومة/ إنه “بعد تجربة جميع المبادرات السياسية وجميع السيناريوهات المختلفة، فأن التوافق بين القوى السياسية وتشكيل حكومة تشارك بها الكتل الكبرى هو الحل”.وأضاف أن “الحديث عن المعارضة الوطنية […]

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