الموارد المائية تنفي تصريحات للسفير التركي في بغداد

2022/05/17 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادنفت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، تصريحات للسفير التركي في بغداد.وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) انها "تنفي ما ورد على لسان السفير التركي خلال لقائهُ على إحدى القنوات الفضائية حول طلب وزارة الموارد المائية غلق بوابات السدود خلال عام ٢٠١٩".وأكدت ان "مثل هذه الطلبات غير منطقية وبعيدة عن الواقع كل البعد ولن يطلب العراق لاقبل ولابعد هذا التاريخ من الجانب التركي هكذا طلب بل على العكس تسعى الوزارة بأستمرار على التواصل مع الجانب التركي وحثه لأطلاق حصة العراق المائية وتأمينها بأستمرار".

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