اللجنة القانونية تناقش قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني

2022/05/17 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مصدر برلماني، اليوم الثلاثاء، بقيام اللجنة القانونية مناقشة قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم)، أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي أجتمع باللجنة القانونية النيابية لمناقشة قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني استعداد للقراءة الثانية خلال الأيام المقبلة".

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