البنوك اليابانية تخسر مليارات الدولارات جراء العقوبات على روسيا

2022/05/17 | 13:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسرت المجموعات المصرفية اليابانية

أكثر من 2.71 مليار دولار في السنة

المالية 2021 المنتهية في 31 آذار الماضي،

بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.

وأفادت قناة "إن إتش كي وورلد"

اليابانية، اليوم الثلاثاء،

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