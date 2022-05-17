عاصفة رملية تضرب السعودية والسلطات تحذر

2022/05/17 | 13:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت عاصفه رملية مدينة الرياض في

المملكة العربية السعودية فجر اليوم

الثلاثاء.

ونقلت قناة الإخبارية السعودية عن

الدفاع المدني السعودي "انه من المتوقع

أن تتسبب العواصف الرملية في انعدام

الرؤية الأفقية إ

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