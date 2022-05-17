دولة القانون: موضوع حل البرلمان هروب من المشكلة

2022/05/17 | 13:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف رئيس كتلة دولة القانون النيابية، عطوان العطواني، موقف الإطار التنسيقي من حل البرلمان.

وقال العطواني إن الإطار التنسيقي ليس مع حل البرلمان، فهذا ليس حلاً، وإنما هروب من المشكلة، موضحاً أن الإطار يؤمن بفكرة المستقلين الوسطية، ونقبل برئيس وزراء محايد يرضي الاطراف كلها ويمثل العمق الشيعي في تمثيل الكتلة الأكبر.

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