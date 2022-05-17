الولايات المُتحدة الأمريكية تنجح باختبار صواريخ “فرط صوتية” فتاكة

2022/05/17 | 13:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نجحت الولايات المتحدة الأمريكية ، اليوم الثلاثاء ، بإختبار صواريخ فوق صوتية ، وهي أسلحة فتاكة تفوق سرعة الصوت خمس أضعاف ، هذا ما صرحت به القوات الجوية الأميركية ، كما أضافت في بيانها أن هذه التجارب التي أُجريـت قبالة ساحل كاليفورنيا الجنوبي ، تمت من خلال عملية إطلاق ناجحة من قاذفة قنابل طراز بي-52

من جهتها أيضاً أوضحت صحيفة الـ “تايمز البريطانية The Times” إن هذه الأسلحة عادة ما تطير على ارتفاعات أخفض من الصواريخ الباليستية ويمكن أن تحقق سرعة تزيد على 5 أضعاف سرعة الصوت، أي 3850 ميلا (حوالي 6200 كيلومتر) في الساعة.

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