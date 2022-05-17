بالصور .. برهم صالح يتسلّم أوراق اعتماد سفير ايران وسفراء دول اخرى

2022/05/17 | 13:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسلّم رئيس الجمهورية برهم صالح ،اليوم الثلاثاء، في قصر السلام ببغداد، أوراق اعتماد ثلاثة سفراء جدد

وأكّد رئيس الجمهورية وفقاً لبيان صادر عن مكتبه ، أن “الرئيس تسلَم اوراق اعتماد كل من جمهورية إيران الإسلامية محمد كاظم آل صادق وكندا غريغوري غاليغان، وجمهورية الصين الشعبية تسوي وي.”

وأضاف، ان”سياسة العراق الخارجية تقوم على إقامة علاقات متوازنة متينة تقوم على تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري، وتجاوز الخلافات والتوترات في المنطقة عبر الحوار والتلاقي”.

ولفت إلى أن “التعاون الدولي والإقليمي المشترك لمواجهة التحديات العالمية الآنية يمثل ضرورة، وأبرزها مواصلة مكافحة الإرهاب والتطرف، ومعالجة التقلبات الاقتصادية والأزمات الصحية، ومواجهة التغيرات المناخية الحادة التي تُمثل خطراً يهدد الجميع”.

وعبّر الرئيس عن “أمنياته للسفراء الجدد بالنجاح في أداء مهامهم الجديدة، وبما يعزز علاقات الصداقة والتعاون بين العراق وبلدانهم”.

من جانبهم، قدّم السفراء شكرهم وتقديرهم لرئيس الجمهورية، معربين عن تطلعاتهم في تطوير العلاقات مع العراق في مختلف المجالات وبما يعزز الأواصر المشتركة، وفق البيان.

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