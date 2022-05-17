حزب الله يرشح نبيه بري لرئاسة مجلس النواب اللبناني

2022/05/17 | 14:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر في حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، بأن الحزب سيرشح رئيس حركة أمل، نبيه بري، لرئاسة مجلس النواب اللبناني.وقال المصدر ان “مرشحنا لرئاسة المجلس النيابي هو نبيه بري”.وأفادت وسائل اعلام لبنانية بأن حركة أمل بقيادة بري، فازت بـ 15 مقعدا في البرلمان الجديد، موضحة أن الحزب وحركة أمل، تمكنا من […]

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