2022/05/17 | 14:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة التربية النيابية تختار رئيسها ونائبيه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة التربية النيابية تختار رئيسها ونائبيه) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة التربية النيابية تختار رئيسها ونائبيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).