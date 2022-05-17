الشرطة السويدية : تزايد دور النساء في البيئة الاجرامية

2022/05/17 | 14:21 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة السويدية تريد حالياً، وضع خريطة أكبر للنساء في الجريمة في كونهن مجرمات.

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