2022/05/17 | 14:29 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد قرار الاتحادية..البرلمان العراقي يناقش قانون “الامن الغذائي” الجديد!

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