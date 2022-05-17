تناول 5 أطعمة بكثرة لحمايتك من أشعة الشمس

2022/05/17 | 14:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..الصيف هو الوقت المثالي للتخطيط لقضاء الإجازات والرحلات الشاطئية، ومن الأهمية أن تعتني ببشرتك في مثل هذه الأوقات، باستخدام واقي الشمس للحماية من أشعة الشمس الضارة، كما أن هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعدك في زيادة الحماية من أشعة الشمس داخليا، وفى السطور القادمة سنوضح قائمة الأطعمة التي يجب أن تدرجها في […]

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