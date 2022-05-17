2022/05/17 | 14:47 - المصدر: قناة التغيير

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القوات الامنية تفكك عبوة ناسفة وهمية في كركوك!

منذ 12 دقيقة

القوات الامنية تفكك عبوة وهمية كانت موضوعة على طريق رئيسي قرب مجمع الاطارات في كركوك.

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