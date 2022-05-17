2022/05/17 | 14:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قطعان الأبقار تجوب شوارع الناصرية من دون حسيب أو رقيب#قناة_التغيير_الفضائية #العراق #الحمى_النزفية pic.twitter.com/lnD76PtRif

— قناة التغيير (@AlTaghierTV) May 17, 2022

على الرغم من ارتفاعِ معدلاتِ الإصابة والوفيات بمرضِ الحمى النزفية، الاّ انه لا تزال مظاهرُ تربيةِ المواشي داخل المدن تنتشر بكثرة في محافظةِ ذي قار.



اذ رصدت مواقعُ التواصل الاجتماعي قطعانَ الأبقار وهي تجوب شوارعَ الناصرية من دونِ حسيبٍ أو رقيب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطعان الأبقار تجوب شوارع الناصرية من دون حسيب أو رقيب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطعان الأبقار تجوب شوارع الناصرية من دون حسيب أو رقيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).