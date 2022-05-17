توجيه يخص منحة الـ 100 الف دينار

2022/05/17 | 14:47 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس الهيئة توجه باستكمال صرف (١٠٠) الف دينار غلاء معيشة للباحثين الاجتماعيين العقود

بإشراف وتوجيه رئيس هيئة الحماية الاجتماعية السيدة #هدى_سجاد محمود،استكمل قسم الحسابات في الهيئة الاجراءات الحسابية والتدقيقية لصرف مبلغ (١٠٠) الف دينار (غلاء معيشة) للباحثين الاجتماعيين من اصحاب العقود وسيتم صرفها مع راتب شهر آيار المقبل.يذكر ان مجلس الوزراء قد اصدر قرارا في وقت سابق منح بموجبه المتقاعدين والموظفين وفئات اخرى ممن يتقاضون راتبا اقل من (٥٠٠) الف دينار كغلاء معيشة.

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