حراك برلماني لاستجواب وزير في حكومة تصريف الاعمال

2022/05/17 | 14:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب المستقل هادي السلامي، اليوم الثلاثاء، عن وجود حراك برلماني يهدف الى استجواب وزير النفط العراقي احسان عبدالجبار، خلال الأيام المقبلة.

وقال السلامي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك حراكا برلمانيا حقيقيا يهدف الى استجواب وزير النفط العراقي احسان عبدالجبار، خلال الأيام المقبلة، وتم جمع تواقيع النواب اللازمة والكافية لهذا الاجراء، وستقدم خلال رئاسة مجلس النواب بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة".

وبين أن "قضية سحب الثقة من عدمها عن وزير النفط العراقي احسان عبدالجبار، تعتمد على قناعة أعضاء مجلس النواب بأجوبة الوزير خلال عملية استجوابه، ويبقى النائب هو حر في قناعته من الأجوبة من عدمها".

وأكد أن "هناك ملفات سوف تطرح خلال الاستجواب تبين الكثير من شبهات ملفات الفساد".

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