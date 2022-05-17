القانونية النيابية تناقش قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني

2022/05/17 | 14:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قانون تجريم التطبيع.

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