هل سنشهد ارتفاعًا بعدد إصابات كورونا خلال الصيف؟ إليك ما يقوله الخبراء

2022/05/17 | 15:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع تفشي موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، يحذر أحد كبار مسؤولي الصحة من أننا لم ننتهِ تمامًا من فيروس كورونا.لكن الخبراء منقسمون حول إن كان هناك زيادة في عدد حالات كورونا صيفًا.إليكم ما يوصي المسؤولون القيام به تفاديًا للإصابة بفيروس كورونا.

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