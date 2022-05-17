روسيا تنسحب من مجلس دول بحر البلطيق مع الاحتفاظ بتواجدها في المنطقة

2022/05/17 | 15:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، انسحاب روسيا من مجلس دول بحر البلطيق، مشيرة إلى أن الانسحاب من المجلس لن يؤثر على تواجدها في المنطقة.وذكرت الخارجية الروسية في بيان لها: “ردا على الأعمال العدائية، أرسل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، رسالة إلى وزراء الدول الأعضاء في مجلس دول بحر البلطيق، والممثل الأعلى […]

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