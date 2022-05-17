تفاصيل قرعة دوري الرديف والشباب للدرجتين الثانية والثالثة بكرة القدم

2022/05/17 | 15:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أجرت لجنةُ المُسابقات في الاتّحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، اليوم الثلاثاء، في مقرِّ اتحادِ الكرة قرعةَ دوري الرديف للدرجتين الثانية والثالثة، إضافةً إلى قرعةِ دوري الشَباب للدرجتين الثانية والثالثة في بغداد.وأجريت القرعة بحضورِ عُضوي اللجنة علي عبيس ونجم الأوسي، فضلاً عن تواجدِ مُمثلي الأندية المُشاركة، حيثُ أسفرت قرعةُ رديف الدرجة الثانية، التي ستشارك […]

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