2022/05/17 | 15:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Xv0ldDAOt3k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق يغرق بالحمى النزفية والابقار تجوب الشوارع بلا رقيب | نشرة أخبار الثالثة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراق يغرق بالحمى النزفية والابقار تجوب الشوارع بلا رقيب | نشرة أخبار الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).