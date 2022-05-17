وزير الكهرباء يلتقي رئيس المحكمة الاتحادية العليا

2022/05/17 | 15:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إلتقى السيد وزير الكهرباء المهندس عادل كريم ، في مقر المحكمة الاتحادية ، اليوم الثلاثاء الموافق السابع عشر من آيار لعام ٢٠٢٢ ، السيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا ، في زيارة استهدفت التداول حول مستجدات المتعلقة بشأن الطاقة والمنظومة الوطنية للكهرباء

إستعرض السيد الوزير خطة الوزارة خلال الاشهر الاولى من عام ٢٠٢٢ ، حيث بدأت جهود ابناؤها تؤتي ثمارها بعد تنفيذ الخطط الستراتيجية الشاملة للوزارة على مستوى قطاعاتها الثلاث ، سواء بأكمال الصيانات الدورية والاضطرارية لمحطات الانتاج والعمل على ادخال طاقات توليدية جديدة ،وتشييد المحطات الثابتة والمتنقلة ، وإعادة اعمار وتوسيع شبكات النقل ، تعزيز شبكات التوزيع الفرعية على مستوى المحافظات كافة ، والكثير من المشروعات والاتفاقيات مع الشركات العالمية ذات الخبرات الرصينة التي ستضيف دعماً فنياً لا يستهان به لصناعة الطاقة في العراق .

كما بيّن سيادته اهم ما تمر به الوزارة من ظروف استثنائية جادّة ، اثرت ولا تزال على مستوى أداءها العام ، خاصة قلة التمويل الذي غطى مجلس الوزراء الموقر جزءاً منه ، ولكن التزامات الوزارة نحو تنفيذ مشاريعها القائمة والمقترحة ، والتزامات الوزارة بدفع مستحقات ديون ومستحقات الغاز الايراني المورد ، لا تزال عالقة في كثيرٍ من تفصيلاتها وضرورة ايجاد الية قانونية لدفع المستحقات واضافة مبالغ اضافية لشرا ء الغاز وذلك في الوقت الذي يطل علينا صيف ٢٠٢٢ بمتطلباته المعروفة من المواطن حول تجهيزهم بالطاقة الكهربائية

من جانبه ، اشاد سيادة القاضي ( جاسم محمد ) بجهود الوزارة في تطوير المنظومة الوطنية ، حيث يتلمس الجميع الاثار البيّنة لها ، ونتتبع باهتمام كل خطوات لتقديم الخدمات المثلى للمواطنين ، ونتفهم بشكل كبير المعوقات التي تقف حائلاً بين طموحات الوزارة وواقع التجهيز ، وسنعمل بشكل جدّي على دعم الكهرباء وايجاد الحلول المرنة لجميع مشكلاتها المطروحة .

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