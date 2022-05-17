عبد اللهيان في ضيافة آل نهيان .. إيران تفتح صفحة جديدة مع الإمارات

2022/05/17 | 15:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صرح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أمس الإثنين ، بعد وصولة لدولة الإمارات للمشاركة بواجب العزاء بوفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان ، وللمباركـة للشيخ محمدبن زايد ال نهيان بإستلامه رئاسة دولة الإمارات بأنه تم فتح صفحة جديدة في العلاقات بين إيران والإمارات ، كما أعرب عن سعادته من هذه العلاقة بتغريدها نشرها على موقع تويتر تضمنت ” فتح صفحة جدیدة في علاقات الجمهورية الاسلامية الايرانية و دولة الامارات العربية المتحدة ، نشد علي ايدي جيراننا بقوة” ، وختم مُغرداً “بأن متانة الروابط بالجيران تخیب امل اعداء المنطقة”

فتح صفحة جدیدة في علاقات الجمهورية الاسلامية الايرانية و دولة #الامارات العربية المتحدة.نشد علي ايدي جيراننا بقوة.متانة الروابط بالجيران تخیب امل اعداء المنطقة.



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— H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) May 16, 2022

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