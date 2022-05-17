2022/05/17 | 15:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امانة مجلس الوزراء ترد بشأن تعديل قانون الرسوم العدلية: حكومة تصريف أعمال (وثيقة)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة مجلس الوزراء ترد بشأن تعديل قانون الرسوم العدلية: حكومة تصريف أعمال (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة مجلس الوزراء ترد بشأن تعديل قانون الرسوم العدلية: حكومة تصريف أعمال (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).