2022/05/17 | 16:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بناءً على ما عرضه وزير الزراعة المهندس محمد الخفاجي..المجلس الوزاري للاقتصاد يصوت على زيادة سعر شراء محصول الحنطة بمقدار مائة الف دينار على السعر الذي اقره مجلس الوزراء ليكون المبلغ الكلي لشراء الطن الواحد بـ850 الف دينار.وزارة الزراعة 17 – أيار – 2022

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