2022/05/17 | 16:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أصدرت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، توجيهات صارمة تنظم عمل المعاهد الأهلية لدورات التقوية واللغات، أبرزها منع الدوام “المختلط” (بنين وبنات).

وذكر بيان لاعلام التربية أن “المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي اصدرت اعماماً الى المديريات العامة للتربية يتضمن جملة من التوجيهات تخص المعاهد الأهلية لدورات التقوية واللغات، حيث اشترطت ان تكون الهيئات التدريسية في جميع المعاهد الأهلية من نفس الجنس (مدرسات اذا كان المعهد للبنات) و(مدرسين اذا كان المعهد للبنين)، على ان يكون دوام الطلاب في جميع المعاهد الأهلية حسب جنس المعهد ولا يجوز الدوام المختلط فيها نهائياً”.

وأضاف، “يتم وضع المعاهد المخالفة للتوجيهات اعلاه تحت الاشراف المؤقت لمدة لا تقل عن (ستة أشهر) وفي حال عدم الاستجابة تلغى الإجازة الممنوحة إليها وتغلق بشكل نهائي وسيتم تشكيل لجان قطاعية من الأشراف التربوي والاختصاصي لمتابعة المعاهد الأهلية ومدى التزامها بما ذكر آنفاً”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية “تصوّب” نحو المعاهد الأهلي بضوابط جديدة.. أولها منع الدوام “المختلط”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية “تصوّب” نحو المعاهد الأهلي بضوابط جديدة.. أولها منع الدوام “المختلط”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).