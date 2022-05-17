بعد هجوم الأمس.. انطلاق عملية أمنية في ريف ابي صيدا

2022/05/17 | 16:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

مصدر امني: انطلاق عملية تمشيط مفاجى لطرق زراعية ضمن ريف ناحية ابي صيدا 34كم شمال شرق بعقوبة من اجل تفادي اي عبوات او الغام بعد تعرض دورية لطوارى الشرطة مساء يوم امس الى انفجار عبوة ناسفة ادت الى استشهاد شرطي واصابة 3 بينهم ضابط برتبة عقيد

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