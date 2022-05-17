2022/05/17 | 16:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع جديد بإصابات الجائحة في العراق وصفر وفيات - عاجل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع جديد بإصابات الجائحة في العراق وصفر وفيات - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع جديد بإصابات الجائحة في العراق وصفر وفيات - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).