نقص مفردات التموينية تدفع كتلة نيابية لاستضافة وزير التجارة

2022/05/17 | 16:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أعلن رئيس كتلة بدر النيابية مهدي تقي الآمرلي، اليوم الثلاثاء، عن تقديم طلب مرفق بتواقيع إلى رئاسة البرلمان لأستضافة وزير التجارة خلال الجلسات القادمة بشكل طارئ.وقال الآمرلي في بيان تلقته إيرث نيوز، ان “كتلة بدر النيابية ستقدم على استضافة وزير التجارة لمعرفة الوعود التي وعدها خلال شهر رمضان ومعرفة الاسباب لعدم […]

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