الربيعي يستقبل السفير الكويتي ويبحث معه تطورات المشهد السياسي في العراق

2022/05/17 | 16:14 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

استقبلت الهيئة السياسية للتيار الصدري، اليوم الثلاثاء، السفير الكويتي لدى العراق في مقرها وسط العاصمة بغداد.

وذكر بيان للهيئة تلقته “خبر برس” (واخ) أن “نائب رئيس الهيئة الدكتور نصّار الربيعي رحّب بزيارة السفير الكويتي سالم الزمانان، وشدد على ضرورة ‏إدامة التنسيق الثنائي بين البلدين”.

ودعا الدكتور الربيعي إلى “أهمية تطوير العلاقات المشتركة وعلى مختلف المستويات وبما يلبي طموحات ‏الشعبين وفق أسس الروابط الأخوية”.



من جانبه أكد السفير الكويتي، بمناسبة انتهاء أعماله في العراق، أنه يتمنى أن ينعم العراق وشعبه بالإستقرار والإزدهار والحياة الحرة الكريمة.



مشيداً بمواقف زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، وحمّل نائب رئيس الهيئة السياسية أمانة إيصال السلام والتحيات لسماحته.

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