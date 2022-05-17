المخرج لارس فون ترير يصنع سمفونية سينمائية عن نهاية العالم - علي المسعود

2022/05/17 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_المسعود المخرج لارس فون ترير يصنع سمفونية سينمائية عن نهاية العالم "ميلانكوليا" ثاني أفلام لارس فون ترير وأُنتاج عام 2011 ، عرض للمرة الأولى خلال مهرجان كان ، يتناول الفيلم موضوع نهاية العالم من خلال حكاية شقيقتين .



يتألف الفيلم من قسمين يحمل أولها اسم (جوستين ) عنواناً له ، ويحمل الثاني إسم ألاخت (كلير) على أسماء الشقيقتين في الفيلم .



يفتتح بالمقدمة الآسرة بصرياً وسمعياً بسلسلة مشاهد فائ ......





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